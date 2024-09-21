BIST 9.900
DOLAR 34,10
EURO 38,09
ALTIN 2.875,03
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya merkezli "Kuyu-27" operasyonu! Bakan Yerlikaya detayları açıkladı

Antalya merkezli "Kuyu-27" operasyonu! Bakan Yerlikaya detayları açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 6 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-27" operasyonunda 32 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Abone ol

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, elebaşılığını Beratcan Gökdemir'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda suç örgütü üyesi 32 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Antalya Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Antalya merkezli İstanbul, Adana, İzmir, Konya ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, kendilerine haraç vermeyen iş insanlarını darbederek ikametlerini, iş yerlerini ve araçlarını kurşunladıkları, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve ölümle tehdit suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyon sonucu 23 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok miktarda para ele geçirildi."

Operasyonu koordine eden güvenlik güçlerini kutlayan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, hangi büyüklükte olursu olsun organize suç örgülerini çökertip adalete teslim etmeye kararlıyız. Allah ayağınıza taş değdirmesin, milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan CHP'ye 'anayasa' yanıtı
MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan CHP'ye 'anayasa' yanıtı
Düğün çıkışı otobüse binen oyuncu Nur Sürer sessizliğini bozdu
Düğün çıkışı otobüse binen oyuncu Nur Sürer sessizliğini bozdu
Mahfi Eğilmez isyan etti: Bu sahtekarlığı yapanlara asla inanmayın
Mahfi Eğilmez isyan etti: Bu sahtekarlığı yapanlara asla inanmayın
Sahnede fenalaşan şarkıcı Metin Arolat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Sahnede fenalaşan şarkıcı Metin Arolat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Resmi Gazete'de yayınlandı! Bir Bakan yardımcısı ve 8 üniversite rektörü...
Resmi Gazete'de yayınlandı! Bir Bakan yardımcısı ve 8 üniversite rektörü...
Macron'dan Netanyahu'ya "bölgeyi savaşa sürüklüyorsunuz" uyarısı
Macron'dan Netanyahu'ya "bölgeyi savaşa sürüklüyorsunuz" uyarısı
Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan kardinallere dikkat çeken çağrı
Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan kardinallere dikkat çeken çağrı
5 tır ilaç ve tıbbi sarf malzemesi Gazze'ye ulaştı
5 tır ilaç ve tıbbi sarf malzemesi Gazze'ye ulaştı
Trabzon'da sağanak hayatı felç etti: Sel ve heyelanlar yolları kapattı
Trabzon'da sağanak hayatı felç etti: Sel ve heyelanlar yolları kapattı
DMM, Türkiye ve İsrail ile ilgili iddiayı yalanladı!
DMM, Türkiye ve İsrail ile ilgili iddiayı yalanladı!
3 ilde eşzamanlı uyuşturucu operasyonu: 50 tutuklama
3 ilde eşzamanlı uyuşturucu operasyonu: 50 tutuklama
Doğal gaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar açıkladı
Doğal gaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar açıkladı