Düğün çıkışı otobüse binen oyuncu Nur Sürer sessizliğini bozdu

Oyuncu Nur Sürer, katıldığı düğün sonrası otobüs durağında bekleyip belediye otobüsüne bindiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yorumlar üzerine açıklama yapan Sürer, "Bu kadar sorun olan ülkede benim belediye otobüsüne binmemin çekilmesini çok ayıpladım" dedi.

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Ünlü oyuncu Meriç Aral ve meslektaşı Serkan Keskin, Etiler'de bir mekanda dünyaevine girdi. Ünlü isimlerin akın ettiği nikah törenine çok sayıda tanınmış isim katıldı.

Nikahta yer alan ünlü oyuncu Nur Sürer Etiler'de gerçekleşen düğün töreninin ardından 100 metre ilerideki otobüs durağına geçti.

Bir süre otobüsü bekleyen Sürer, gelen toplu taşıma aracına bindi. Ünlü oyuncuyu belediye otobüsünde görenler şaştı kaldı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Toplu taşıma aracı kullandığı görüntülere birçok olumlu yorum gelirken, Nur Sürer Odatv'ye konuştu. Sürer, sık sık otobüse bindiğini söyleyerek "Niye konuşuluyor, normal bir şey. Bütün Türkiye biniyor. Ben hep biniyorum, ilk defa gördüler. Beşiktaş'a metro açılsa yeryüzüne çıkmayacağım. Ben sürekli metro kullanan biriyim herkes gibi. Bu nedir bu kadar olay oldu? Çocukların düğününün önüne geçti, anlayabilmiş değilim" diye konuştu.

"ÇOK RAHAT GELDİM BOŞTU"

Gece saatlerinde otobüslerin daha az kalabalık olduğunu belirten Sürer, oyuncuların da toplu taşıma kullanmasının normal olduğunu ifade ederek "Bir arkadaşım iletti. Güldüm kendi kendime. En konforlu yanı neydi biliyor musunuz? O saatte 4 kişi vardı, çok rahat geldim, boştu. Ben biniyorum sürekli. 'Nur Sürer düğünden çıktı da bindi de' falan... Belediye otobüsüne oyuncular binmeyecek diye bir şey yok" dedi.

"ÇOK AYIPLADIM"

Sürer, "Başka şeylerle ilgilenseler... 2 yaşında bebek, vücudunda ısırıklar... Öbür tarafta bir çocuk ölüyor, bir ay içinde nasıl öldürüldüğü belli değil. O yüzden benim otobüse binmemin konuşulması benim çok ayıbıma gitti. Bu kadar sorun olan ülkede benim belediye otobüsüne binmemin çekilmesini çok ayıpladım" ifadelerini kullandı.