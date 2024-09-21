Mahfi Eğilmez isyan etti: Bu sahtekarlığı yapanlara asla inanmayın

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, adını kullanarak 'yatırım tavsiyesi'yle vatandaşları tuzağa düşüren dolandırıcılara karşı uyardı.

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Sahtekarlar, sosyal medyada her platformda açtıkları yeni hesaplarla insanları kandırmaya çalışıyor.

Bunu yaparken de kamuoyu tarafından yakından tanınan ve güvenilen isimleri ve onların fotoğraflarını kullanmayı seçiyor.

"Bu sahtekarlığı yapanlara asla inanmayın"

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez de kendi adının kullanılarak ‘yatırım tavsiyesi’ verilmesine ilişkin sosyal medyasından duyuru yaptı.

Eğilmez, “Adımı ve fotoğrafımı kullanarak bu sahtekarlığı yapanlara asla inanmayın. Daha önce defalarca belirttiğim gibi hiçbir ticari faaliyetim olmadığı gibi hiçbir kuruluş ya da kişiye danışmanlık vermiyorum. Hiç kimseyle bir ortaklığım bulunmuyor” uyarısında bulundu.

Sputnik’e konuşan Dr. Eğilmez, “Ben sürekli uyarılarda bulunuyorum. Kendim gördüğüm zaman şikayet ediyorum o hesapları kapatıyorum ama bunun sonu yok ki. Siber suçların bu konuda harekete geçmesi ve takip etmesi gerekiyor. Bu dolandırıcılığın en basit hali aslında.” dedi.