Abdülkadir Ömür'de şok gerçek! Bakın sahalara ne zaman dönecek

Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür'ün sahalara şubat ayından önce dönemeyeceği ortaya çıktı

Trabzonspor'un AEK ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Abdülkadir Ömür'ün sahalara 4-6 hafta sonra döneceği konuşulurken acı gerçek ortaya çıktı.

Abdülkadir Ömür, perşembe günü Almanya'da eski doktoru Ufuk Şentürk tarafından ameliyat edilecek. Daha önce oyuncunun 4-6 hafta arasında sahalara dönebileceği açıklanırken, milli futbolcu için bu sürenin uzayacağı öğrenildi.

Şubat ayından önce dönemez

Abdülkadir Ömür'ün menajeri Necdet Ergezen'in yakın çevresine yaptığı konuşmada genç futbolcunun şubat ayından önce sahalara dönmesinin imkansız olduğunu ifade ettiği ortaya çıktı.