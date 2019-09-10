Irkçı siyasetçi çatıya çıkarak küstahça konuştu: Şehrimizde İslam işgali bitmeli

BELÇİKA'da ırkçı Vlaams Belang Partisi’nin lideri Filip Dewinter, belediye binasının çatısına çıkarak “Bu son bulmalı. Şehrimizin İslam tarafından işgali bitmeli” açıklaması yaptı.
Belçika’nın kuzeyindeki Flaman bölgesinin bağımsızlığını savunan, göçmen karşıtı ve ırkçı Vlaams Belang (Flaman Menfaati) Partisi’nin lideri Filip Dewinter, ülkenin ‘Müslümanlar tarafından işgal edildiğini’ anlatmak için Antwerp şehrindeki belediye binasının çatısına çıktı.
"İslam tarafından işgal edildi"
Çatıdaki eyleminin videosunu sosyal medyada paylaşan Dewinter; şehrin “Romalılar, İspanyollar, Fransızlar ve Almanlardan sonra bu kez de İslam tarafından işgal edildiğini” savundu. Her dört Antwerpliden birinin Müslüman olduğunu, okul çağındaki çocukların yarısından fazlasının Müslüman ailelerden geldiğini söyleyen Dewinter, “Bu son bulmalı. Şehrimizin İslam tarafından işgali bitmeli” dedi.
Irkçılığı kışkırtmakla eleştiriliyor
Ayrılıkçı ajandasının yanı sıra çok kültürlülüğe ve göçe karşı çıkan Vlaams Belang Partisi son yıllarda Avrupa’da yükselen faşist ve ırkçı akım sayesinde 2018 yerel seçimlerinde yüzde 13 oranında destek bulabildi. Bu yıl ise Belçika parlamentosunda 18 sandalye kazanarak son yıllardaki en büyük seçim başarısını elde etti. Ancak parti kamuoyunda yabancı düşmanlığını ve ırkçılığı kışkırtmakla eleştiriliyor.