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Erdoğan'dan vefat eden Süleyman Turan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 gün önce evinde hayatını kaybeden ve cansız bedenine bugün ulaşılan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan için taziye mesajı yayınladı.

Sinemanın duayen isimlerinden Süleyman Turan, 83 yaşında hayatını kaybetti. Komşularının polise haber vermesiyle bu sabah cansız bedenine ulaşılan oyuncunun 2 gün önce evinde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Usta oyuncunun ölüm haberini alan Recep Tayyip Erdoğan ise taziye mesajı paylaştı.

İşte o paylaşım;

"Mekanı cenneti olsun"

Onlarca sinema filminde ve dizide rol alan Süleyman Turan'ın vefat haberi herkesi derinden üzdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Twitter hesabından Turan için şu mesajı yayınladı: "Bugün vefat haberini aldığımız kıymetli tiyatro ve sinema oyuncusu Süleyman Turan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

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