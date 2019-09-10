Süleyman Turan meğer 2 gün önce ölmüş! Acı gerçek yeni ortaya çıktı
Sinema oyuncusu Süleyman Turan, yalnız yaşadığı evinde hayatını kaybederken , acı gerçek yeni ortaya çıktı.
Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Süleyman Turan'ın cenazesi Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Yalnız yaşayan Süleyman Turan'ın ölümüyle ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi hüzünlendirdi.
Meğer 2 gün önce ölmüş: Süleyman Turan'ın kapıdaki gazeteleri almamasından şüphelenen komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla içeri girdi ve usta oyuncunun cansız bedeniyle karşılaştı. Süleyman Turan'ın iki gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.
'Beni Kalamış'a gömün' : Kalamış aşığı olan Süleyman Turan’ın her defasında dostlarına, “Ben Kalamış aşığıyım beni Kalamış’a gömün” dediği öğrenildi. Süleyman Turan'ın cenazesi yarın kaldırılacak. Turan için cenaze namazı, öğle namazını takiben Şakirin Camii'nde kılınacak.
Komşusu anlattı : Bir hafta önce konuştuk
Süleyman Turan'ın komşusu Sinem Akıneri şunları anlattı:
-"Benim sınıf arkadaşımdı. Bizim topraklarda bu işler hüzünlü bitiyor nedense. En son bir hafta on gün kadar önce görüşmüştük.