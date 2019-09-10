Süleyman Turan meğer 2 gün önce ölmüş! Acı gerçek yeni ortaya çıktı

Komşusu anlattı : Bir hafta önce konuştuk

Süleyman Turan'ın komşusu Sinem Akıneri şunları anlattı:

-"Benim sınıf arkadaşımdı. Bizim topraklarda bu işler hüzünlü bitiyor nedense. En son bir hafta on gün kadar önce görüşmüştük.