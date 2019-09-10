HABER /  YEREL

Bingöl'de dev uyuşturucu operasyonu: 250 polis katıldı 20 tutuklama

İhlas Haber Ajansı

Bingöl'de uyuşturucu tacirlerine yönelik 250 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Polisin çalışmasında Bingöl ve Diyarbakır'da 30 adres belirlendi. 4 gün önce şafak vakti, her iki ilde eş zamanlı drone destekli 250 polis ve narkotik köpeklerinin katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


Mahkemeye çıkartılan şüphelilerin 20'si uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. 8 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise saksıya ekili vaziyette iki kök hint keneviri,3 gram Kokain, 277 adet Ecstacy hap, 13 adet sentetik ecza, satışa hazır vaziyette 77 paket esrar, yaklaşık 1 kilogram esrar,bir miktar metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
MSB'den ortak kara devriyesi ile ilgili iddialara yanıt
Irkçı siyasetçi çatıya çıkarak küstahça konuştu: Şehrimizde İslam işgali bitmeli
Otomobil alacaklar dikkat! Değişiklikler sıfır aracı kapsıyor
Abdülkadir Ömür'de şok gerçek! Bakın sahalara ne zaman dönecek
Eski Alman vekile Erdoğan'a hakaretten dava açıldı! İlk kez oluyor
AK Parti'li Bülent Turan'dan Bülent Arınç'a Ahmet Türk tepkisi hadi oradan
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'dan vefat eden Süleyman Turan için taziye mesajı
Elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stoku 47 milyar
Başkan Serdar Aksoy belediye şirketine müdür oldu 10 bin TL maaş bağlandı
THY'den yeni bilet kampanyası! Bu ülkelere 119 dolara uçabilirsiniz
Andone'den Galatasaray'a kötü haber
Master Şef'ten kim elendi? Kaptan kazık attı eleme potasına onu itti
Yorumlar