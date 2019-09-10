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Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği'nde yönetime girdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği'nin yeni yönetiminde yer aldı.

Avrupa futbolunun en önemli düzenleyici kuruluşu olan ECA'nın (European Clubs Assoc) yeni yönetim kurulu listesi belli oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu listede kendisine yer buldu. Türkiye'yi temsilen ikinci kez bir Türk yönetici ECA bünyesinde yer alacak. 

2. Türk yönetici oldu
ECA'nın İcra Kurulu'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Ali Koç, 2010 yılında Galatasaray'ın ö dönemki genel müdür Ebru Köksal'ın ardından bu kuruluşta yer alacak 2. Türk yönetici oldu. 



Avrupa Kulüpler Birliği'nin görevi nedir?
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin başkanlığını yürüttüğü Avrupa Kulüpler Birliği orijinal adıyla European Club Association, genellikle ECA şeklinde kısaltılır, Avrupa'daki futbol kulüplerini temsil eden birliktir. G-14'ün Ocak 2008'de dağılması sonucu, 197 takımın katılımıyla, 53 ulusal federasyonun her birinden en az bir takım olması koşuluyla, bir araya gelmiştir.

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