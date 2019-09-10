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500 yıllık caminin kubbelerindeki kurşunları çaldılar

Lüleburgaz'da Mimar Sinan’ın ustalık eserlerinden biri olan Sokullu Mehmet Paşa Cami Külliyesi’nin kurşun plaklarını çalan hırsızlar yakalandı.

Kırklareli Lüleburgaz’da Mimar Sinan’ın ustalık eserlerinden biri olan ve 1569 yılında Padişah Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan Sokullu Mehmet Paşa Cami Külliyesi’nin kubbelerindeki kurşun plakalar 2 hırsız tarafından çalındı.

1 kişi tutuklandı

Olayın fark edilmesi üzerine polis tarafından gözaltına alınan hırsızlardan 17 yaşındaki İ.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer hırsız Ş.G. (21) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Levyeyle sökmüşler 

Geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre İ.A.(17) ve Ş.G. (21) isimli iki hırsız, camide cemaatin bulunmadığı gece saatlerinde, tarihi caminin kubbesine tırmandı. Etrafta kimsenin olmamasından faydalanan hırsızlar ellerindeki levyeler yardımıyla caminin kubbesinde bulunan tarihi kurşun plakaları bağlantı yerlerinden söktü. Hırsızlar ardından kurşun plakaları satmak amacıyla alarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Sabah farkedildi

Sabah olduğunda camiye gelen cami cemaati, kurşun plakaların yerinden söküldüğünü fark ederek durumu İlçe Müftülüğü’ne bildirdi. Müftülük de yaşanan olayı Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ihbar etti. Yapılan araştırmalar sonucunda teknik takibe başlayan polis ekipleri, kurşun plakaları çaldığı tespit edilen İ.A. ve Ş.G’yi kıskıvrak yakaladı.

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