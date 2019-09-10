Merkel'i sıkıntılı günler bekliyor! Son çeyrekte ekonomi daraldı

Son çeyrekte daralan Alman ekonomisi, ekonomik duraklama riski ile karşı karşıya. Hükümet sorunu aşabilmek için yeni borçlanma araçları arıyor. Bu haber bizi de çok yakından ilgilendiriyor çünkü Almanya Türkiye'nin en fazla mal sattığı ülke olmasının yanında en fazla mal aldığı ikinci ülke.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Alman ekonomisi duraklamanın eşiğinde… Bu haber Türkiye’yi çok ilgilendiriyor çünkü Almanya en çok mal sattığımız ülke. Bunun yanında Rusya’dan sonra en çok mal aldığımız ülke de yine Almanya. Alman ekonomisi son çeyrekte yüzde 1 daraldı, Ara malları üretimi düşüyor.

Borçlanmak için yeni yollar aranıyor

Alman hükümeti ülke içinde yeni borç alabilmek için kaynak yaratmaya ve yasaları buna göre şekillendirmeye çalışıyor. Almanya’nın konu hakkındaki değerlendirmelerine yakın üç kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre, yeni yatırım kurumlarının oluşturulması, ülkenin tarihin en düşük seviyelerinde bulunan maliyetlerden borçlanma yaparak oluşturacağı kaynağı altyapı ve iklim koruma gibi alanlarda harcama yapmasını sağlayacak.

Gelecek yıl sadece 5 milyar Euro borçlanabilecek

Almanya’da anayasa tarafından belirlenen federal borçlanma sınırı gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) %0.35’ine kadar bütçe açığına izin veriyor. Bu oran yılda yaklaşık 12 milyar euroya denk geliyor, ancak büyüme oranları gibi unsurlar hesaba dahil edildiğinde Berlin gelecek yıl yalnızca 5 milyar euro kadar yeni borçlanma yapabilecek.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan ancak resesyonun eşiğine gelen Almanya’da kasaba ve kentlerin ertelenmiş kamu yatırım ihtiyacı, devlet kalkınma bankası KfW’nin tahminlerine göre 138 milyar euro seviyesine geldi.

Adlarının açıklanmasını istemeyen kaynaklar hükümet yetkilileri tarafından değerlendirilen “gölge bütçe” planına göre, kamu yatırım kurumları tarafından alınan yeni borçların federal bütçe kapsamında muhasebeleştirilmeyeceğini belirttiler.