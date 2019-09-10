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Ali Babacan'dan Zülfü Livaneli'ye teklif İsmail Saymaz açıkladı

Ali Babacan bugün istifa sonrası ilk kez bir röportaj verdi ve yeni parti için tarih verdi. Babacan'ın yeni partisiyle ilgili gündemi sallayacak bir iddia ortaya atıldı. İddianın sahibi gazeteci İsmail Saymaz...Saymaz Babacan'ın Livaneli'yle görüştüğünü açıkladı.

AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlıklarını hızlandıran Ali Babacan'nın partisiyle ilgili bugün herkesi şaşırtacak bir iddia ortaya atıldı. Babacan'ın Zülfü Livaneli ile görüştüğü konuşuluyor.

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de katıldığı Ayşenur Arslan'ın programında yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan'ın Zülfü Livaneli ile görüştüğünü, Livaneli'nin bu teklifi kabul etmediğini söyledi.

Saymaz, Babacan'ın oluşumu yeni fikirlere açık olsa da Davutoğlu'nun hâlen AK Parti çizgisinde olduğunu da belirtti.

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Zülfü Livaneli 1994 İstanbul seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday olmuştu. O dönemde Erdoğan Refah Partisi'nden, Livaneli ise SHP'den aday olmuştu. Livaneli Erdoğan'a karşı 784.693 bin oy almış ve seçimi kaybetmişti.

1994  İstanbul seçim sonuçları şöyleydi:

27 Mart 1994

RP: 973.704 (Recep Tayyip Erdoğan)

ANAP: 855.897 (İlhan Kesici)

SHP: 784.693 (Zülfü Livaneli)

DYP: 597.461

DSP: 478.612

CHP: 54.028

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