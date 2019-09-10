Ali Babacan ilk kez konuştu kuracağı partinin tarihini verdi

Uzun süredir yeni parti çalışmalarıyla gündeme gelen ancak yazılı açıklamaları dışında kimseye konuşmayan Ali Babacan suskunluğunu bozdu. Gündemdeki birçok konuda açıklamalar yapan Babacan kuracağı parti ile ilgili ilk defa tarhi verdi. Babacan'ın açıklamaları şöyle: "Öncelikle ekibin gerçekten gönlümüze uygun bir ekip olması lazım. Çok sayıda insanla görüşüyoruz, değerlendiriyoruz. Bu biraz vakit alacak. Ama vakit derken de çok ucu açık bir süreçten bahsetmiyoruz. Bu geniş ekiple politika çerçevelerini çalışacağız. Tabii öyle çok detaylı projeler, spesifik binlerce sayfalık program detaylarından burada bahsetmiyoruz. Ama bu ekibin ortak vizyonunu kurgulayacağız.

Bunları dikkate aldığımızda gönlümüzden geçen takvimler 2020’yi göstermeden tüzel kişiliği kurmak. Kalite çok önemli burada. Ne insan kaynağından ne de yapılacak işin kalitesinden asla taviz vermek istemiyoruz. Takvim konusunu yaklaşık olarak bir takvim olarak ifade etmekte fayda var." açıklamarını yaptı.