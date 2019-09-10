SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye tepki! YPG'ye 50 bin tırla yardım gönderilmesi bizi ciddi manada rahatsız ediyor Haberin devamı.
POLİTİKA

Ali Babacan ilk kez konuştu kuracağı partinin tarihini verdi

Ak Parti'den istifa edip yeni parti kuracağını açıklayan Ali Babacan bugün ilke kez detaylı bir şekilde açıklama yaptı ve partinin kuruluş tarihini verdi.

Uzun süredir yeni parti çalışmalarıyla gündeme gelen ancak yazılı açıklamaları dışında kimseye konuşmayan Ali Babacan suskunluğunu bozdu. Gündemdeki birçok konuda açıklamalar yapan Babacan kuracağı parti ile ilgili ilk defa tarhi verdi. Babacan'ın açıklamaları şöyle:  "Öncelikle ekibin gerçekten gönlümüze uygun bir ekip olması lazım. Çok sayıda insanla görüşüyoruz, değerlendiriyoruz. Bu biraz vakit alacak. Ama vakit derken de çok ucu açık bir süreçten bahsetmiyoruz. Bu geniş ekiple politika çerçevelerini çalışacağız. Tabii öyle çok detaylı projeler, spesifik binlerce sayfalık program detaylarından burada bahsetmiyoruz. Ama bu ekibin ortak vizyonunu kurgulayacağız.

Bunları dikkate aldığımızda gönlümüzden geçen takvimler 2020’yi göstermeden tüzel kişiliği kurmak. Kalite çok önemli burada. Ne insan kaynağından ne de yapılacak işin kalitesinden asla taviz vermek istemiyoruz. Takvim konusunu yaklaşık olarak bir takvim olarak ifade etmekte fayda var." açıklamarını yaptı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Eski Alman vekile Erdoğan'a hakaretten dava açıldı! İlk kez oluyor
İBB'den otogarda ilk değişiklik! Ücretlere indirim yapıldı
AK Parti'li Bülent Turan'dan Bülent Arınç'a Ahmet Türk tepkisi hadi oradan
İBB'de kadro şekilleniyor! İSKİ'nin başına getirilen isim eski çalışanlardan
Ekrem İmamoğlu'na şok! Meclis çalışma gün sayısına ilişkin karara mahkeme dur dedi
Ekrem İmamoğlu'nun İSPARK zammına 'finansal düzenleme' açıklamasına tepki yağdı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İnşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti
Yasak Elma 49. bölüm fragmanı
Oktay Usta aşure tarifi nasıl olur sırasıyla aşure yapımı nasıl
İrem Sak'ın "Çok sevdim yalan oldu" şarkısına çektiği ikinci klip sosyal medyaya damga vurdu
Ruhsar Pekcan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile görüştü
Magnum çekiliş sonucu ne zaman belli olacak 2019
Kadınlar tuvaletine giren davetsiz misafir paniğe neden oldu
Türkiye'nin en güvendiği ünlüler! Birinci ve beşinci sırada kimler var