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16 yıldır aranan 'altın çocuk' sonunda Antalya'da yakalandı

16 yıldır aranan ve hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'altın çocuk' lakaplı Gökhan S., Antalya Manavgat'ta yakalandı.

Dolandırıcılık', 'yaralama' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 10 bin lira para cezası bulunan 45 yaşındaki Gökhan S.'nin Manavgat'ta olduğu bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ile Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ortak operasyon yaptı.

Sahte kimlikler çıkarmış

Belirlenen adrese sabah saatlerinde yapılan baskında Gökhan S. yakalanıp, gözaltına alındı. Gökhan S.'nin yapılan üst aramasında, çeşitli kişilere ait çok sayıda kimlik ele geçirildi. Gökhan S., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyete götürüldü. 16 yıldır aranan Gökhan S., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan suç örgütlerinin, her olaydan sonra kaçıp, saklandığı ve yakalanmadığı için Gökhan S.'ye, 'altın çocuk' lakabı taktığı belirtildi.

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