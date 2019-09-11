Dışarı çıkacaklar dikkat! Kuvvetli sağanak vuracak
Yurdun kuzey kesimlerinde sabah saatlerinde başlayıp akşama kadar devam edecek kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin çevreleri, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Van çevrelerinde yarın sağanak yağış tahmin ediliyor.
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Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İşte 5 günlük haritalı hava raporu...
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