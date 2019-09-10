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Ronaldo'nun maaşı, Serie A futbolcularını üçe katladı

Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, aldığı maaşıyla Serie A'daki oyunculardan üç katı daha fazla bir kazanç elde ediyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre yıldız isim, yılda 31 milyon Euro kazanarak Serie A'daki diğer futbolculardan 3 katı kadar daha fazla kazanıyor.

Cristiano Ronaldo'yu takip eden isim ise takım arkadaşı Matthijs de Ligt. Ajax'ta yıldızı parladıktan sonra Juventus'un yolunu tutan Hollandalı futbolcu, 8 milyon Euro ile Serie A'nın en çok kazananları listesinde ikinci sırada. Bu habere göre Ronaldo'nun en yakın takipçisi ile dahi arasında 23 milyon Euro fark bulunuyor.

Inter'in yeni transferi Romelu Lukaku, bonuslarla birlikte yılda 7.5 milyon Euro maaşla listenin üçüncü sırasında.

Haberde yer alan bilgiler, Juventus'un yıllık olarak 294 milyon Euro'luk bir maaş harcaması yaparak listeyi domine ettiği belirtildi. Üstelik en çok kazananlar listesinde ilk 8'te Juventus'tan 7 oyuncu bulunuyor.

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