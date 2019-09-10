Mehmet Ali Şahin'den Canan Kaftancıoğlu açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, skandal paylaşımları nedeniyle hapis cezası alan Canan Kaftancıoğlu hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkeme kararına ilişkin konuştu.

Mehmet Ali Şahin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkeme kararına ilişkin soru üzerine, yaklaşık 2 yıl Adalet Bakanlığı yaptığını hatırlattı.

Şahin, yargı kararlarını hiç tartışmadığını belirterek, "Yargı bir karar verir. Bu kararı beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama yargının bir kararıdır. Yargı kararı herkesi bağlar. Gerçek kişileri de tüzel kişileri de bağlar. Bu kararı beğenmeyenler, temyiz edeceklerdir, istinafa gelecektir. Orada değerlendirilecektir, henüz kesinleşmiş bir şey yok. Birçok değerlendirme yapılabilir, ben onlara girmek istemiyorum. Yani, 'Uzun yıllar önce atılmış olan twitlerdir bunlar. Aradan 5-6 yıl geçmiş. Niye bu kadar süre bekletildi de sonra dava açıldı.' falan diye değerlendirmeler de yapılıyor. Bu yine hukuk çerçevesinde değerlendirilmeli." diye konuştu.