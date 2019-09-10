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Netanyahu'ya roketli saldırı alarmı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun düzenlediği mitingde roket alarmı verildi. Netanyahu apar topar sahneden indirilerek sığınağa götürüldü.

Gelecek haftaki erken seçim için "Kazanırsam Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ni ve Ölü Deniz'in kuzeyini ilhak edeceğim" vaadinde bulunan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'barış planının' Batı Şeria'nın ilhakı için 'tarihi fırsat' oluşturduğunu belirtti.

İsrail kanallarından canlı yayımlanan açıklamada, Netanyahu, yeniden seçilirse, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi'nde ve Ölü Deniz'in kuzeyinde İsrail egemenliğini tesis etmeye niyetlendiğini duyurdu. Bunun için Trump'ın İsrail seçiminden sonra açıklanacak 'barış planının' ve Trump'la görüş alışverişlerinin bekleneceğini sözlerine ekledi.



Açıklamadan dakikalar sonra salonu kaçarak terk etti

"Son aylarda bu yönde diplomatik çaba yürüttüm ve gerçekleşmesi için şartlar olgunlaştı" diyen Netanyahu, Trump yönetiminin 'barış planının' 17 Eylül'deki seçimden bir kaç gün sonra açıklanacağını ve Batı Şeria ile diğer bölgeleri ilhak etmek için 'tarihi fırsat' sağlayacağını söyledi.

Netenyahu bu açıklamaları yaptıktan dakikalar sonra ise sığınağa kaçmak zorunda kaldı. İsrail Başbakanı konuşma yaptığı sırada, Gazze'den atılan roketler konuşma yaptığı salonun yakınlarına düştü. Netenyahu konuşmasını kesip sığınağa geçti. Kalabalık ise Netanyahu'nun telaşına aldırmadan telefonlarıyla bu anları kaydetmeye çalıştı.

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