HABER /  GÜNCEL

Düzce’den Diyarbakırlı annelere destek

Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından kaçırılan annelerin HDP İl Binası'nda başlattıkları eyleme Düzce'den destek geldi.

DİYARBAKIR’da, HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere Düzcelilerden destek geldi. Annelerin yanında olduklarını söyleyen Düzceliler, dualar okudu.

Çocukları dağa kaçırılan annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ederken, Düzce’den de destek geldi. Düzce Anıtpark’ta toplanan sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar Diyarbakırlı annelerin yanında olduklarını söyledi. Grup adına konuşan Mehmet Ali Çelik, Diyarbakırlı annelerin yanında olduklarını ifade ederek, "Düzce’den onlara kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Düzceliler olarak ailelerimizle birlikte buraya gelirken mahsulümüz olan fındığı da buraya getirdik. Kendilerine dua haricinde buradan gıda olsun, güçleri artsın, yaptıkları eyleme değer katsın manasıyla onlara fındık da göndereceğiz. Biz hem kalben hem de fiilen yanlarındayız. Canı gönülden kendilerini destekliyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından alanda toplananlar Diyarbakırlı anneler için dualar okudu. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
50'den fazla ülkeden Hindistan'a Cammu Keşmir çağrısı
Moldova Türkiye milli maçı CANLI YAYIN
Kalın'dan ABD'ye güvenli bölge uyarısı
Bülent Arınç'ın, "Ahmet Türk'ün terörle alakası yoktur" sözlerine tepki
ABD Başkanı Donald Trump John Bolton'ı görevden aldı
Kayseri'de 14 yaşındaki kıza cinsel istismara 19 yıl 9 ay hapis cezası
ÖNCEKİ HABERLER
Milli boksör Büşra Işıldar Avrupa şampiyonu
Şenol Güneş, Andorra maçına göre 5 değişiklik yaptı!
İspanya'da erken seçim ihtimali artıyor
Ronaldo'nun maaşı, Serie A futbolcularını üçe katladı
Devlet Bahçeli'den ABD ve güvenli bölge mesajı
2022 maaşları eylül ayı ödemesi ne zaman yapılır kaçında?
Yorumlar