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Kabil'de ABD'yi alarma geçiren patlama

ABD'nin Afganistan başkenti Kabil'deki büyükelçiliği yakınlarında, 11 Eylül saldırısının yıldönümünün ilk dakikalarında patlama meydana geldi.

Kabil'de gece yarısının ilk dakikalarında büyük bir patlama sesi duyuldu. Edinilen ilk bilgilere göre ABD'nin Kabil Büyükelçiliği yakınlarında meydana gelen patlama nedeniyle gökyüzünde büyük bir duman görüntüsü oluştu.

Associated Press'e konuşan bir konsolosluk çalışanı patlamayı doğrularken, olayla ilgili detayları paylaşmadı. 

Patlama, ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan'daki savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile yürütülen barış görüşmelerini feshedip, görüşmelerin 'öldüğünü' söyledikten sonraki ilk büyük saldırı olabilir.

Son olarak, geçen hafta düzenlenen iki saldırıda bir ABD askeri, iki NATO mensubu ve çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.

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