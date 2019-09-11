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İBB TV'den cami logosu kaldırıldı

İstanbul'da seçimlerden sonra skandal uygulamalara imza atan CHP'li İmamoğlu yönetimi , Yenikapı fiyaskosunun ardından İBB TV'nin logosunda bulunan cami ibaresini kaldırdı.

Seçimden önce vaat ettiği 'Hiç kimse işten çıkarılmayacak' sözünün arkasında durmayan CHP yönetimi İstanbul'da tepki çeken uygulamalara devam ediyor. 

İstanbul'da AK Parti döneminde büyük bir aşama kaydederek gelişme sağlayan İBB TV'de de tartışılacak bir olaya imza atıldı. 

CHP'li İmamoğlu, İBB Başkanlığına seçilmesinin üzerinden aylar geçmesine rağmen henüz elle tutulur bir icraata imza atamamış olması tepki toplarken, bunun yanında bir de tepki çeken kararlara imza atmaya devam ediyor. 

Seçim öncesi Eyüp Camii'de dua ederken fotoğrafları basına dağıtılan CHP'li İmamoğlu'nun seçim sonrası İBB TV'nin yıllardan bu yana logo olarak kullandığı cami ibarelerini kaldırması dikkatlerden kaçmadı.

İşte İBB TV'nin logo değişimine vatandaştan gelen tepkiler:

İBB TV eski logosu

İBB TV'nin yeni logosu

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