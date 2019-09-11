Ertuğrul Özkök'ten Emniyet'in 'kürtaj listesi' talebine tepki: Fişlemek mi?

HÜRRİYET yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında Emniyet'in kürtaj yaptıran kadınların listesini istemesi olayıyla ilgili olarak sorgulamada bulundu amacı acaba "kürtaj yaptıran kadınları fişelemek mi?" diye sordu.

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, 'İstanbul Emniyeti, FETÖ'cü seri katil profili mi çiziyor' başlıklı bugünkü yazısında Emniyet'in İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda 01.01.2017 ile 31.05.2019 tarihleri arasında tüm kamu ve özel hastanelerde polikistik over sendromu olup kürtaj işlemi yaptıran 30-40 yaş aralığında olan kişilerin listesini istemesine değindi.

Emniyet'in söz konusu talebiyle ilgili bir açıklama yapmasını beklediğini belirten ve "Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum" diyen Özkök, şunları söyledi:

Kürtaj yaptıran kadınlara yönelik fişleme mi?

"İstanbul Emniyeti böyle tuhaf bir bilgiyi acaba neden ister?

FETÖ’cülerin ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden tiplerin seri katil olarak robot portresi mi çizecek acaba...Yoksa altında kürtaj yaptıran kadınlara yönelik bir fişleme amacı mı var?

İstanbul Emniyeti herhalde bu merakımızı tatmin edecek bir açıklama yapar."

Yazının tamamı için tıklayınız...