Sosyal medya çalkalandı! Selahattin Demirtaş'ın avukatından açıklama geldi

Sosyal medyada yer alan 'Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tahliye edilecek' haberleri üzerine Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman'dan açıklama geldi. Karaman, kendilerine ulaşan böyle bir bilginin olmadığını söyledi.

Hakkındaki terör suçlamaları nedeniyle Edirne Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında sosyal medyada çıkan 'tahliye edilecek' haberlerine ilişkin avukat Mahsuni Karaman'dan açıklama geldi. Karaman, "Ulaşmış bir tahliye bilgisi yok" dedi.

Tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi

Selahattin Demirtaş hakkında verilen tahliye kararına savcılıkça yapılan itiraz, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedildi.

Selahattin Demirtaş hakkında, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılandığı davanın 2 Eylül'de görülen duruşmasında, adli kontrol hükümleri uygulanarak, tahliye kararı verildi.

Tahliye kararının ardından sosyal medyada Selahattin Demirtaş'la ilgili 'bu gece tahliye edilecek' haberleri dolaşmaya başladı.

Avukatından açıklama

Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, sosyal medyada yapılan 'tahliye' haberlerini yalanlayarak, "Sayın Demirtaş'ın bu gece tahliye edileceğine dair biz avukatlarına veya ailesine şu ana kadar ulaşmış bir bilgi yoktur" dedi.

Ne olmuştu? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesine ilişkin mahkeme kararına yaptığı itiraz, Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Kararda, tahliye kararının usul ve yasaya uygun olduğu belirtilmişti.

Avukatları görüşecek

Kararın ardından avukatları Demirtaş ile bir görüşme yapacak. Görüşmede itirazın reddinden sonra nasıl bir tahliye başvurusu yapılacağı ele alınacak.