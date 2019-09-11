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Bomba iddia! Ali Babacan Zülfü Livaneli'ni partisine davet etti

AK Parti'den istifa eden ve yeni parti hazırlıklarına devam eden Ali Babacan'ın Zülfü Livaneli'yi partisine davet ettiği ancak Livaneli'nin bu teklifi kabul etmediği iddia edildi.

AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlıklarını hızlandıran eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın partisiyle ilgili iddia gündem yarattı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de katıldığı Ayşenur Arslan'ın programında yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan'ın Zülfü Livaneli ile görüştüğünü, ancak Livaneli'nin bu teklifi kabul etmediğini söyledi.

Saymaz, Babacan'ın oluşumunun yeni fikirlere açık olsa da Davutoğlu'nun hâlen AK Parti çizgisinde olduğunu da belirtti.

Livaneli Erdoğan'a 94 yerel seçimlerinde rakip olmuştu

Zülfü Livaneli, 1994 İstanbul seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday olmuştu. O dönemde Erdoğan Refah Partisi'nden, Livaneli ise SHP'den aday olmuştu. Livaneli Erdoğan'a karşı 784.693 bin oy almış ve seçimi kaybetmişti.

Babacan yıl sonuna kadar partisini kuruyor

AK Parti'den istifa eden ve yeni parti çalışmalarına hız veren Ali Babacan, yıl sonuna kadar partinin tüzel kişiliğini kurmak istediklerini söylemişti.

Ali Babacan şu ifadeleri kullanmıştı; "Gönlümüzden geçen takvimler 2020'yi göstermeden tüzel kişiliği kurmak. Kalite çok önemli burada. Ne insan kaynağından ne de yapılacak işin kalitesinden asla taviz vermek istemiyoruz."

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