Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'de değişim sözleri: Bazı bünyelerde alerji oluşturur

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, yerel seçim sonrası tartışılmaya başlanan AK Parti'de revizyon ile ilgili "Bakanlıklarda beklenen değişikliğin bu kadar geciktirilmesini sokaktaki insanın anlaması mümkün değil" diyerek eleştirilerini dile getirdi.

'Geç gelen ambulans' başlığıyla yayınlanan yazısında bakanlıklarda yapılması beklenen muhtemel değişikliklere değinen Dilipak, "Halkla inatlaşılmaz. Seçmen siyasetçinin veli nimetidir. Mimar Sinan da olsanız, 'minare eğri' diyorsa dikkate almanız gerekir" diye yazdı.

Dilipak, "Siyasette sizin ne dediğiniz kadar, ötekilerin ne anladıklarını da hesaba katmanız gerekir. Bazı olaylar bazı bünyelerde alerji oluşturur" ifadelerini kullandı.

"Toplumdaki beklenti yüksek"

Dilipak'ın yazısında şu değerlendirmeleri de yaptı:

Mesela, bu bakanlıklarda beklenen değişikliğin bu kadar geciktirilmesini sokaktaki insanın anlaması mümkün değil. Toplumdaki beklenti yüksek. Umarım gelenler gidenleri aratmaz ve bu bir sukutu hayale, hatta öfkeye sebeb olmaz.

Değişik çevrelerin kafaya taktığı isimler var. İnşallah polemik sebebi olacak isimler kalmaz ve gelmezler.

"Siyaset kriz üretme aracı gibi çalışıyor sanki"

Bugün gelinen noktada siyaset, muvafık’ı, muhalif’i ile sorun çözme aleti değil, kriz üretme aracı gibi çalışıyor sanki. Medeniyet farklı din, mezhep, etnisite, gelenek, ideoloji ve çıkar grubları ile barış içinde bir arada yaşamanın imkanlarının varolduğu bir zeminde hayat bulur. Bunun aracı da siyasettir. Siyaset ve sahip olunan her şeyin meşruiyeti de adaletle mümkündür.

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