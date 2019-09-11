Deniz Türüç'ün gol öncesi ettiği dua kameralara yansıdı!

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımımız, Moldova'yı 4-0 mağlup etti. Ay yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 37 ile 79. dakikalarda Cenk Tosun, 57. dakikada Deniz Türüç ve 88. dakikada Yusuf Yazıcı kaydetti.

57. dakikada ceza sahası ile orta sahanın tam ortasından kazanılan serbest vuruşu kullanan Deniz Türüç, düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi. Başarılı oyuncunun topun başına geçtikten sonra, "Bismillahirrahmanirrahim inşallah gol olur yarabbim" demesi kameralara yansıdı.