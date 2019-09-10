BİLİM - TEKNOLOJİ

Apple iPhone 11’i tanıttı İşte fiyatı ve özellikleri

Apple'ın merakla beklenen lansmanında yeni iPhone modelleri iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'i tanıttı. İşte yeni iPhone modellerinin fiyatları ve özellikleri...

Teknoloji devi Apple, geleneği bozmadı. Her yıl eylül ayında yeni modelini tanıtan Apple, bu yıl da iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerini tüm dünyaya tanıttı. iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max'in özellikleri ve fiyatı belli oldu. Apple'ın yeni modelleri 699, 999 ve 1099 dolardan satışa sunulacak.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Moldova Türkiye milli maçı golleri ve geniş özeti
İBB sordu: Vapurlarımızın koltuk rengi ne olsun?
50'den fazla ülkeden Hindistan'a Cammu Keşmir çağrısı
Diyarbakır'daki oturma eylemine bir anne daha katıldı
ABD Başkanı Donald Trump John Bolton'ı görevden aldı
Bülent Arınç'ın, "Ahmet Türk'ün terörle alakası yoktur" sözlerine tepki
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Zonguldak'ta alkollü yakalanınca ruhsatını verip kaçtı
İzmir'de istinat duvarı çöktü Minibüs çukura düştü
Arka Sokaklar 522. bölüm 2. fragmanı
Konya'da 5 katlı apartmanda geniz yakan koku paniği
Kocaeli'de servis sürücüsünün darp edilme anı kameralara yansıdı
ALES ne zaman 2019 ALES kaç soru kaç dakika sürecek?
Kütahya'da eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş ortadan kayboldu
Antalya'da 2 gün önce oğlunu askere uğurlamıştı... Evinde ölü bulundu