Apple iPhone 11’i tanıttı İşte fiyatı ve özellikleri

Teknoloji devi Apple, geleneği bozmadı. Her yıl eylül ayında yeni modelini tanıtan Apple, bu yıl da iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerini tüm dünyaya tanıttı. iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max'in özellikleri ve fiyatı belli oldu. Apple'ın yeni modelleri 699, 999 ve 1099 dolardan satışa sunulacak.