Kocaeli'de servis sürücüsünün darp edilme anı kameralara yansıdı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesi Deniz Yıldızları Ortaokulu önünde meydana gelen olayda; servis aracının sürücüsü Faruk Uca’nın iddiasına göre, okulda eğitim gören bazı öğrencilerin velileri geçen yıllarda çocuklarını okula götüren servisle bu yıl yeniden anlaştı.

Bunun üzerine okul idaresi tarafından servis işi için anlaşma yapılan firmanın çalışanları, çocukları okula getirip götüren servisin şoförü Faruk Uca'ya saldırdı.

Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası 2. başkanı da olan Faruk Uca, aldığı darbelerle yaralandı.

Darp edildiği sırada kaçmak için çevrede bulunan bir dükkana sığınan Faruk Uca’ya saldırmaya devam eden şahısların saldırıyı gerçekleştirdikleri anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Uca, kaldırıldığı Darıca Farabi Devlet Hastanesinden aldığı darp raporunun ardından şahıslardan şikayetçi oldu.

Güvenlik kameralarını inceleyen emniyet güçleri olayla ilgili araştırmasını sürdürüyor.