Aylin Coşkun mehir olarak 10 külçe altın istedi

Ünlülerin düğünler, boşanmaları, nafaka ve tazminat talepleri her zaman konuşulurken bunlara çok farklı bir istek eklendi.

MEHİR OLARAK 10 KÜLÇE ALTIN İSTEĞİ

Şarkıcı Aylin Coşkun, Volkan Aslan ile bu akşamki düğünleri öncesinde dini nikah kıydı.

Coşkun, eşinden mehir olarak her biri 1 kilo olan 10 külçe altın istedi. Şarkıcının bu isteğini nikahı kıyan imam da kağıda yazarak kayıt altına aldı.