Kırmızı Çizgi Fitbol son bölümü! Ömür'e biçilen rekor ücret

Bayan voleybol takımımızın Avrupa Şampiyonasında ikinci olması ve Demet Akalın'ın o saçma twiti Kırmızı Çizginin gündemindeydi. Çandaş Tolga Işık Akalın'ın twitini üst düzey saçmalık olarak yorumladı. Serdar Ali Çelikler ise tepkileri üzerine çeken Akalan'ın tavrını aşırı milliyetçilik olarak yorumladı.

Kırmızı Çizgi Fitbol da elbette Falcao, Şenol Güneş'in Milli takımı Galatasaray Futbolcusu Babel'in rekor transfer ücreti, Fatih Terime verilen ceza, Türkiye Moldova maçı, Trabzonspor'lu Abdülkadir Ömür'e biçilen rekor ücret ve daha bir çok konu... Fenerbahçe'nin 19:05'te attığı mesajı Serdar Ali Çelikler yorumlarken Candaş Tolga Işık'la Mehmet Ayan arasındaki Fatih Terim'e verilen ceza gündem oldu.