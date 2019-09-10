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İrem Sak'ın "Çok sevdim yalan oldu" şarkısına çektiği ikinci klip sosyal medyaya damga vurdu

Oyuncu İrem Sak, son günlerin çok konuşulan "Çok sevdim yalan oldu" şarkısına ikinci klibini çekti. Sak'ın klibi sosyal medyaya damga vurdu.

Güzel oyuncu İrem Sak, sosyal medyada kısa sürede akım haline gelen Fatih Bulut'un seslendirdiği 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısına yoğun istek üzerine ikinci klibini çekti.

İKİNCİ KLİBİ DE ÇOK KONUŞULDU

Instagram'dan 'Çok sevdim yalan oldu şarkısının' yeni halini paylaşan İrem Sak videonun altına "Sete gelen çelenk şerefine vol2" notunu düştü. Sak'ın ikinci klibi de sosyal medyanın gündemine oturdu.

Şarkıyı seslendiren Fatih Bulut katıldığı bir televizyon programında "İrem Sak benim şarkımı tek hareketiyle anlattı. İrem hanımdan 2. şarkımın klibinde oynaması için söz aldım" demişti.

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