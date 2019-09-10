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4 bacaklı tavuk görenleri şaşırttı

Samsun'da bir ailenin kümesinde bulunan 4 bacaklı tavuk, görenleri hayrete düşürüyor.

İlkadım ilçesinde ikamet eden Yangöz ailesi, evlerinin bahçesinde tavuk, horoz, ördek, kaz ve birkaç evcil hayvan daha besliyor. Yangöz ailesinin beslediği onlarca tavuk arasından bir tanesi ise dünyadaki milyonlarca tavuktan ayrılıyor. Yangöz ailesinin civcivken aldığı tavuğun 2 bacak yerine 4 adet bacağı bulunuyor. Tavuğun sahibi 12 yaşındaki Barış Yangöz tarafından ‘Beyaz Pençe’ adı verilen tavuk, diğer tavukların arasında 4 bacağıyla beraber geziyor.

"Tavuğa 4 bacağı olduğu için Beyaz Pençe adını koydum”

4 bacaklı tavuğu diğer tavuklardan daha çok sevdiğini dile getiren Barış Yangöz, “Tavuğumu çok seviyorum. 4 adet bacağı olduğu için ona Beyaz Pençe adını koydum. Onu satmayı kesinlikle düşünmüyorum. Ölene kadar onu besleyeceğim” dedi.

“4 bacaklı tavuk var dediler, inanmadım”

Tavuğu gören babaanne Yangöz ve vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek, “Daha önce böyle 4 bacaklı bir tavuk görmedik. Çocuklar bana tavuğun 4 bacaklı olduğunu söylediler ama ben inanmamıştım. Gerçekten de 4 bacaklıymış. Ama oluyormuş demek ki. Görmediğimiz şeyleri görmeye başladık. Bu tavuğun da ayrı bir güzelliği var. Arka ayakları kısa olduğu için ön bacakları üstünde yürüyebiliyor” diye konuştu.

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