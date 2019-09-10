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Aydın'da kamyonun kasasındaki boya kazanı patladı: 5 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yol çizgisi çizmek için kullanılan kamyonun kasasındaki boya kazanının patlaması sonucu 5 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Karakolu önünde park halindeki Karayolları Bölge Müdürlüğü bünyesinde yol çizgisi çiziminde kullanılan özel bir şirkete ait 35 TUK 61 plakalı kamyonun kasasındaki sıcak boya kazanından ses geldiğini duyan işçiler kontrol etmek için kamyonun yanına gitti.

Bu sırada, boya kazanı büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonucu 5 işçi yaralandı, kamyonun kasasında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar Resül Dicle, Mahir Birinci, Muammer Kef, Umutcan Korkulu ve Günay Göleç 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kamyonun kasasındaki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk inceleme sonucu, patlamanın boya kazanındaki gaz sıkışması sonucu meydana geldiği değerlendirildi.

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