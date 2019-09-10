MEDYA

Mehmet Yalçınkaya Masterchef'te gözü kapalı şov yaptı

MasterChef Türkiye yarışması 10. bölümüyle TV8'de ekrana geldi. Dokunulmazlık oyunu ve elemeye kalan isimlerin belirlendiği son bölümde, jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya gözü kapalı olarak tavuk açtı.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'nin 10. bölümünde yarışmacılardan tavuk snitzel, tavuk kanat ve göğüs etinden sarma yapmaları istendi.

Dokunulmazlık için mücadele edecek olan mavi takım yarışmacılarına yapacakları yemekleri anlatan Mehmet Şef, yarışmacılara ders verdi.

Tavuğu gözü kapalı parçalayabileceğini söyleyen Mehmet Yalçınkaya, "En kolay işi verdik. Tavuk açacaksınız üç tane ürün yapacaksınız. Benim için tavuk açmak güzel bir eğlence olur. Ben bu tavuğu gözü kapalı açarım. Gözümü kapat,bıçağımı ver. Ben o üç ürünü açarım" dedi. Gözleri kapatılan ünlü şef adeta şov yaptı ve tavuğu istenilen şekilde parçalara ayırdı

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'nin Türkiye'ye 'füze alımı için yaptırım' açıklaması doları fırlattı
Uzman açıkladı: Yeniden meme yapılması öz güven kazandırılmasında çok faydalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanları davet etti! İmamoğlu ve Yavaş da var
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama! Azad öldürüldü
Akit yazarı kadına şiddet olaylarını batılı yaşam biçimine bağladı
Ronaldo'dan tarihe geçen 6 yıllık imza
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çamura saplanan yavru fil 2 gün sonra böyle kurtarıldı
FETÖ'nün TSK'deki 'mahrem imamlarına' operasyon: 53 gözaltı kararı
ALES sınav giriş belgesi alma sayfası açıldı mı 2019 ÖSYM
FOX Haber'den Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya ile iddialı tanıtım
500 polisle torbacılara şafak baskını
Kurtlar Vadisi geri dönüyor üstelik de çok şaşıracağınız bir kanalda
Avcılar'da ıslak zeminde kontrolden çıkan araç takla attı
Müge Anlı ATV'de Tatlı Sert'te söyledi Ayşe Altuntaş olayından yeni haberler