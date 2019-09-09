DÜNYA

Balina ile martının oyunu kamerada

Norveç’te bir limanda, beyaz balina suyun üzerinde duran martı ile oynadı. O anlar sosyal medyada çokça yorum aldı.

Norveç’te bir liman kentinde kaydedilen görüntülerde, beyaz bir balina, gagasında balık olan martıya doğru yüzdüğü görüldü. Aniden sıçrayan martı, gagasındaki balığı suya düşürdü, ancak beyaz balina balığı almak yerine, martı ile oyun oynamaya başladı. Daha sonra martı, suyun üzerinde ilerlerken, beyaz balinanın da ters bir şekilde yüzerek, ona eşlik ettiği görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ikilinin dostluğu yoğun ilgi çekerken; izleyenler, martının beyaz balinadan korkmamasını şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Emekli Büyükelçi Uluç Özülker'den Türkiye'de ortak devriye uyarısı!
En sık hesaplanan konut kredileri işte aylık taksitler
AK Parti kabine değişikliği ile çalkalandı! Selvi kulis bilgisini patlattı
Sivas'ta yolcu otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı
'Alternatif finansta yeni ufuklar' toplantısı! Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Kırmızı Çizgi Fitbol bu akşam 18:00'da İnternethaber Youtube'da
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bitlis Ahlat’taki kazılar tarihe ışık tutuyor
Sivas'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
AÖF kayıt yenileme 2019 başladı AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?
Erzurum'da menfez duvarına çarpan araçtaki 2'si çocuk, 5 kişi öldü
Kadıköy'de cinayet kameralara böyle yansıdı
AÖL ders kaydı nasıl yapılır 2019 AÖL ders ekle/sil nasıl yapılır?
Triportöre çarpmamak için direksiyonu kırdı, nehre uçtu
Kerbela olayı nedir nasıl oldu Kerbela nerede?