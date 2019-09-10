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FETÖ'nün TSK'deki 'mahrem imamlarına' operasyon: 53 gözaltı kararı

KONYA merkezli 28 ilde, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Konya merkezli 28 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 28 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin, TSK içerisindeki askeri personele "molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan eş zamanlı operasyon sürüyor.

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