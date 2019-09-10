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FOX Haber'den Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya ile iddialı tanıtım

FOX Haber'in yenis sezon tanıtımı yayınlandı. Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'nın yer aldıkları yeni sezon tanıtımında sosyal medyada büyük ilgi gördü.

FOX Haber Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya’lı yeni sezon tanıtım videosunu yayınladı.

Fonda Ayten Alpman'dan Memleketim şarkısının yer aldığı videoda, Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya eski model kırmızı bir Mustang marka araç ile Türkiye yollarında ilerliyor.

"Dönüyorlar" başlıklı Klipte ikilinin varış noktası ise FOX TV binası oluyor.

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