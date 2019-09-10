GÜNCEL

500 polisle torbacılara şafak baskını

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından, 'torbacı' diye tabir edilen ve sokakta uyuşturucu sattıkları ileri sürülen 38 zanlının yakalanması için şafak vakti özel harekat polislerinin de katımıyla adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında torbacı diye tabir edilen 38 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Bu karar doğrultusunda teknik ve fiziki takip yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Aralarında özel harekatın da olduğu 500 polisle eş zamanlı olarak belirlenen 38 adrese girildi. Özel harekat polisinin koç başlarıyla kapıları kırıp girdiği evdeki zanlılar, tek tek gözaltına alındı. Zanlılar, daha sonra adli tıp birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltına alınan çok sayıda zanlı, emniyete götürülürken, zanlıların adreslerinde aramalar devam ediyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'den iki kritik isim Türkiye'ye geliyor Ajandada güvenli bölge konusu var
Liposakşın neden çok popüler? Hangi teknikler ve hangi bölgelere uygulanıyor
ABD'nin Türkiye'ye 'füze alımı için yaptırım' açıklaması doları fırlattı
Uzman açıkladı: Yeniden meme yapılması öz güven kazandırılmasında çok faydalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanları davet etti! İmamoğlu ve Yavaş da var
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama! Azad öldürüldü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Avcılar'da ıslak zeminde kontrolden çıkan araç takla attı
Sri Lanka'da fil tören alayındaki 18 kişiyi yaraladı
ALES sınav giriş belgesi alma sayfası açıldı mı 2019 ÖSYM
Üzerine hızla gelen otomobilden son anda kaçtı
ABD'de devrilen kargo gemisindeki 4 mürettebattan 3'ü kurtarıldı
Kurtlar Vadisi geri dönüyor üstelik de çok şaşıracağınız bir kanalda
Aydın'da kamyonun kasasındaki boya kazanı patladı: 5 yaralı
Müge Anlı ATV'de Tatlı Sert'te söyledi Ayşe Altuntaş olayından yeni haberler