DÜNYA

Sri Lanka'da fil tören alayındaki 18 kişiyi yaraladı

Sri Lanka'da Budistlerin katıldığı tören alayındaki fil 18 kişiyi yaraladı.

Yetkililer, olayın, hafta sonu başkent Kolombo yakınlarında meydana gelen olayda geçit alayındaki filin aniden kontrolden çıkarak seyircilerin üzerine doğru koştuğunu ve 18 kişiyi yaralandığını açıkladı.

Kazada, filin üzerindeki kişinin de düştüğü ve ezilmekten son anda kurtulduğu belirtildi.

Yaralanan 18 kişiden 16'sının taburcu edildiği kaydedildi.

Sri Lankalı Budistlerin geçit törenleri için büyük bir eğlence kaynağı olan süslü filler, zengin aileler tarafından ihtişam ve soyluluk göstergesi olarak sahipleniliyor.

Bazı Budist tapınakları da fil sahiplenirken filler katılımları için ülke genelindeki törenlere gönderiliyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'den iki kritik isim Türkiye'ye geliyor Ajandada güvenli bölge konusu var
Liposakşın neden çok popüler? Hangi teknikler ve hangi bölgelere uygulanıyor
ABD'nin Türkiye'ye 'füze alımı için yaptırım' açıklaması doları fırlattı
Uzman açıkladı: Yeniden meme yapılması öz güven kazandırılmasında çok faydalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanları davet etti! İmamoğlu ve Yavaş da var
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama! Azad öldürüldü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Üzerine hızla gelen otomobilden son anda kaçtı
ABD'de devrilen kargo gemisindeki 4 mürettebattan 3'ü kurtarıldı
AÖL ek sınav sonuçları açıklanıyor ne zaman MEB
Aydın'da kamyonun kasasındaki boya kazanı patladı: 5 yaralı
Balina ile martının oyunu kamerada
ALES sınav giriş belgesi alma sayfası açıldı mı 2019 ÖSYM
Çukur 68. bölüm ilk sahne: 3. sezon 1. bölüm
Kurtlar Vadisi geri dönüyor üstelik de çok şaşıracağınız bir kanalda