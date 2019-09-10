DÜNYA

Bebek seyir halindeki cipten böyle düştü

Hindistan’da bir yaşındaki bebek seyir halindeki cipten düştü. Gişelerdeki görevli tarafından fark edilen bebek, yol kenarından alınarak tedavi altına alındı.

Yoldaki gişelerin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde, cipten düşen bebeğin, emekleyerek yol kenarına gittiği görülüyor. Görevli tarafından fark edilen bebeğin, kafasında ve yüzünde ufak sıyrıklar olduğu ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Bebeğin ailesi, düştüğünü fark etmeyerek yaklaşık 45 km ilerledikten sonra bebeğin oturduğu yerde olmadığın fark etti ve polise başvurdu. Aynı anda polise gelen, ‘gişelerin yanında bebek bulundu’ ihbarı üzerine, aile bebeğine kavuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Ross ile görüştü: Ticaret hacmi genişliyor
Denizlispor'da Kibong Mbamba iyileşti! Konya'da kadroda...
Makine İhracatçıları Birliği Başkanı açıkladı: Makine ihracatı 8 ayda 11 milyar doları geçti
ABD ile güvenli bölge müzakereleri! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert sözler
Adem Ljajic'e İtalya'dan dev kanca
Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kırmızı Çizgi Fitbol ekibi Milli Takım'ı beğenmedi Hakan Çalhanoğlu'nu topa tuttu
Almanya'da "Örümcek bisiklet" ilgi odağı oldu
ALES sınavı ne zaman 2019 ÖSYM sınav kaç dakika sürecek?
Sarıyer'de polis ekiplerini şoke eden görüntü
Naz Aydemir Akyol, hem annelik yaptı, hem de 'milli forma' için savaştı!
Aşure başındada okunan dua Arapça kaç kere okunacak-sayısı
Kadın 65. bölüm fragmanı! 3. sezon 1. fragman
23 Haziran seçim ödemeleri ne zaman yapılacak 2019?