Kırmızı Çizgi Fitbol ekibi Milli Takım'ı beğenmedi Hakan Çalhanoğlu'nu topa tuttu

Mehmet Ayan, Candaş Tolga Işık ve Serdar Ali Çelikler'le her hafta İnternethaber'in Youtube kanalında ekranlara gelen üç önemli gazeteci spor gündeminde öne çıkan başlıkları değerlendirdi.

Milli Takım'ın Andorra karşısında 1-0 galip gelmesine rağmen ortaya konulan futbolu beğenmeyen Kırmızı Çizgi Fitbol ekibi, özellikle alınan 3 puanın hayati önem taşıdığının altını çizdi.

''İki çalım at, şut at maçı bitir artık''

Mehmet Ali Ayan, Andorra maçında çalım atıp rakibi geçecek oyuncu eksikliğinin altını çizerken Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nu eleştirirken şu ifadeleri kullandı;

''Kuşkusuz çok iyi bir altyapı eğitimi almıştır ama Andorra maçını bana bir çevir. Andorra maçında iki çalım at, şut at maçı bitir artık. Andorra'nın toplam yaptığı pas sayısı 55. Bunun 35'i tepik. Maalesef Nuri Şahin, bunu 30'da yaptı. Bir 6 sene sonra Nuri Şahin gibi yaparsa canımızı bu şekliyle yakar. Şenol Hoca'yı da anlıyorum. Milan'daki orta saha oyuncusunu koyma.''