SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye tepki! YPG'ye 50 bin tırla yardım gönderilmesi bizi ciddi manada rahatsız ediyor Haberin devamı.
POLİTİKA

Ruhsar Pekcan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, iki ülke arasındaki ticaretle ilgili açıklamalarda bulundu. Pekcan, İlave gümrük vergilerinden ülkemizin muaf tutulması talebinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şu şekilde: 

- Sektörel komiteler kurulmasına karar verdik. Türk ve ABD'li firmaları bir araya getirecek bu komiteler sonuç odaklı çalışacak. Karşılıklı ticareti artırma amacındayız. Sayın Ross'un ülkemizin potansiyeline şahit olduğunu düşünüyorum. Yatırım işbirliğinin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini düşünüyorum.

'İlave gümrük vergilerinde muafiyet istedik'

- Sektörlerin kapasitesini artırarak ABD'ye ürün tedarik etmeye hazır olduğumuzu ifade ettik. İlişkilerimizdeki bazı sıkıntıların aşılmasında ticaretimize olumlu yansımalarını olduğunu düşündük. Otomotivdeki eylem ve önemlere değindik. Bu kapsamda özellikle 2332 olan ilave gümrük vergilerinden ülkemizin muaf tutulması talebimizi paylaştık. 100 milyar dolarlık hedefimiz için bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. En çok potansiyele sahip sektörlerden biri sivil havacılık sektörüdür. 

'100 milyar dolar hedefi için çalışacağız'

- Bazı sektörlere ait genişleme imkanlarını değerlendireceğiz. Türk ve US Eximbank düşük faizli ortak yatırım alanlarına odaklanacağız. Türkiye ve ABD uzun zamandır müttefik ülkedir. Sayın Ross'un bu ziyareti ABD'nin birlikte çalışmakta istekli olduğunun kanıtıdır. 100 milyar dolarlık hedef konusunda da mutabıkız. 

Erdoğan ve Trump bir araya gelecek

- Kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Trump bir araya gelecek. Burada da ana konu ticaret olacaktır. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Eski Alman vekile Erdoğan'a hakaretten dava açıldı! İlk kez oluyor
İBB'den otogarda ilk değişiklik! Ücretlere indirim yapıldı
AK Parti'li Bülent Turan'dan Bülent Arınç'a Ahmet Türk tepkisi hadi oradan
İBB'de kadro şekilleniyor! İSKİ'nin başına getirilen isim eski çalışanlardan
Ekrem İmamoğlu'na şok! Meclis çalışma gün sayısına ilişkin karara mahkeme dur dedi
Ekrem İmamoğlu'nun İSPARK zammına 'finansal düzenleme' açıklamasına tepki yağdı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kadınlar tuvaletine giren davetsiz misafir paniğe neden oldu
Bebek seyir halindeki cipten böyle düştü
Oktay Usta aşure tarifi nasıl olur sırasıyla aşure yapımı nasıl
Kırmızı Çizgi Fitbol ekibi Milli Takım'ı beğenmedi Hakan Çalhanoğlu'nu topa tuttu
Almanya'da "Örümcek bisiklet" ilgi odağı oldu
Magnum çekiliş sonucu ne zaman belli olacak 2019
Sarıyer'de polis ekiplerini şoke eden görüntü
Türkiye'nin en güvendiği ünlüler! Birinci ve beşinci sırada kimler var