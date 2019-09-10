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Kadınlar tuvaletine giren davetsiz misafir paniğe neden oldu

ABD'nin Kanada sınırındaki eyaleti Montana'da bir restoranın kadınlar tuvaletine giren yavru ayı, büyük panik yaşanmasına sebep oldu.

Birçok misafirin akşam yemeği için buluştuğu otel restoranında kadınlar tuvaletine gidenler çığlık atarak geri geldi. Bir anda oteldeki herkes kadınlar tuvaletine koştu, ellerinde sopalar vardı.

BOYLU BOYUNCA UZANIYORDU

Olay, ABD'nin Kanada sınırındaki eyaleti Montana'da, Buck's T-4 Lodge ve Restaurant adlı mekanda yaşandı. Kadınlar tuvaletine giren sürpriz ziyaretçi, bir bebek ayıdan başkası değildi. Lavabonun üzerinde boylu boyunca uyuyordu.

GÜRÜLTÜLERE ALDIRIŞ ETMEDİ

Hemen vahşi yaşam yetkililerine haber verildi, görevlilerin gelmesi beklenirken restorandakiler gürültü çıkarıldı. Ancak bebek ayı şekerleme yapmaya devam etti.

CNN'ne konuşan mekanın sahibi David O'Connor, "Lobiden gürültüler duyduk, bir pencereden otele giren ayı lobiden geçerek kadınlar tuvaletine yöneldi" diyor: "Tuvaletten geri çıkması imkansızdı. Çünkü pencereler yüksekti. Buna rağmen orada oldukça rahat görünüyordu. İçeride biraz vakit geçirdi ve sonra da uykuya daldı."

Olay yerine ulaşan vahşi yaşam yetkilileri, bebek ayıyı iğneyle uyuşturdu. Kısa bir süre beklendikten sonra davetsiz misafir güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı.

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