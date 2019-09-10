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Devlet Bahçeli bizzat anlattı! FETÖ'cü profesör ona gelip bir teklifte bulunmuş

Hadi Özışık ile Süleyman Özışık'ın programında Devlet Bahçeli'nen 15 Temmuz sonrası yaşadığı FETÖ temasına ilişkin hiç bilinmeyen bir olay aktarıldı.

Hadi Özışık ile Süleyman Özışık Youtube üzerinden yayınlanan programlarında FETÖ'nün MHP'ye yanaşmak için yaptığı bir manevrayı açıkladılar. Hafta içinde Devlet Bahçeli ile görüşen Özışık, bizzat bu yaşananları ondan dinlemiş. 

Söz konusu olay 17-25 Aralık olaylarından sonra yaşanmış. Devlet Bahçeli'nin üniversiteden hocası, yanında çok ünlü bir profesörle ona geliyor. Randevuyu ayarlayan ise bizzat Meral Akşener oluyor. 

Görüşmeye gelen ünlü profesör, sohbetin belli bir yerinde 'Efendim biz bazı ülkelerde Türkçe olimpiyatları yapıyoruz. Sizi de yanımızda görmek isteriz diyor. Bahçeli de ona dönüp diyor ki: "Biz sizinle yan yana gelmeyiz ama siz bir gün mutlaka Ülkücü Hareketle karşı karşıya geleceksiniz" diyor. 

Profesör ayrılmadan önce Bahçeli'ye "Ben bu dediğinizi ilgili yerlere iletebilir miyim?' diyerek Pensilvanya'yı kastediyor. Bahçeli'de elbette iletebilirsiniz deyip hocayı gönderiyor. 

Bu temastan sonra MHP bölünmeye gidiyor ve Meral Akşener bunun başını çekip yeni bir partiyle sahneye çıkıyor. 

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