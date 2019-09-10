Demet Akalın'ın saçma sapan Voleybol takımı twiti

Serdar Ali Çelikler, Mehmet Ayan ve Candaş Tolga Işık'ın Kırmızı Çizgi Fitbol'u bu hafta Demet Akalın polemiği ile başladı. Voleybol Avrupa şampiyonasında ikinci olan filenin sultanları hakkında twit atan Demet Akalın tepki topladı.

Candaş Tolga Işık, bu twitti eleştirirken, Serdar Ali Çelikler saçma buldu. Kırmızı Çizgi Fitbol'da tabii ki sadece Demet Akalın'ın twitti konuşulmadı, Voleybol sultanlarının başarısı... Fatih Terim'e verilen ceza... Galatasaray'ın Fenerbahçe maçına hocasız çıkacak olması ve daha bir çok konu konuşuldu...