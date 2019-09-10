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Van’ın saklı cenneti sokakta çalışan çocukları ağırladı

Van Gölü kıyısındaki saklı cennet olarak bilinen Ağin koyu, bu kez sokakta çalışan çocuklara ev sahipliği yaptı.

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün hayata geçirdiği ‘Çocuk ve Gençlik Kampüsü’ projesi kapsamında sokakta çalıştırıldığı tespit edilen çocuklar için Ağin’de kamp etkinliği düzenlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Van Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla hayata geçirdiği ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından finanse edilen ‘Çocuk ve Gençlik Kampüsü' projesi kapsamında sokakta çalıştırıldığı tespit edilen çocuklar için düzenlenen sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikler devam ediyor. Etkinlikler kapsamında 26 çocuk, Vadi Doğa Spor Kulübü üyelerinin rehberliğinde Ağin'de kamp kurup, unutulmaz 2 gün yaşadı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir’in koordinesinde 8 personel, Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez ile 7 kulüp üyesi ile 4 gönüllü ve 26 çocuk Edremit İskelesi'nden teknelere binerek 4 saat süren tekne yolculuğunun ardından Van'ın Gevaş ilçesi ile Bitlis'in Tatvan ilçesi arasında bulunan ve Van'ın saklı cenneti olarak bilinen Ağin'e geldi. Programın ilk günü kampın kurulmasıyla başladı. Burada çadır kurmayı öğrenen çocuklar daha sonra kulüp üyelerinden yürüyüş, yön bulma, su bulma, doğada yaşam, kamp yaşamı, özel ihtiyaç bilinci ve çevre temizliği konularında eğitim aldı. Güne sabah sporu yaparak başlayan çocuklar, akşamları ise kamp ateşi yakmadan önce akşam sporu yaptı. Unutulmaz iki gün yaşayan çocuklar, Aile Sosyol Politikalar İl Müdürlüğü'ne, Vadi Spor Kulübü üyelerine ve gönüllülere teşekkür ett

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