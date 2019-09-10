DÜNYA

Belçika’da ırkçı siyasetçi çatıya çıkarak açıklama yaptı:

BELÇİKA'da ırkçı Vlaams Belang Partisi’nin lideri Filip Dewinter, belediye binasının çatısına çıkarak “Bu son bulmalı. Şehrimizin İslam tarafından işgali bitmeli” açıklaması yaptı.

Belçika’nın kuzeyindeki Flaman bölgesinin bağımsızlığını savunan, göçmen karşıtı ve ırkçı Vlaams Belang (Flaman Menfaati) Partisi’nin lideri Filip Dewinter, ülkenin ‘Müslümanlar tarafından işgal edildiğini’ anlatmak için Antwerp şehrindeki belediye binasının çatısına çıktı.

"İslam tarafından işgal edildi"

Çatıdaki eyleminin videosunu sosyal medyada paylaşan Dewinter; şehrin “Romalılar, İspanyollar, Fransızlar ve Almanlardan sonra bu kez de İslam tarafından işgal edildiğini” savundu. Her dört Antwerpliden birinin Müslüman olduğunu, okul çağındaki çocukların yarısından fazlasının Müslüman ailelerden geldiğini söyleyen Dewinter, “Bu son bulmalı. Şehrimizin İslam tarafından işgali bitmeli” dedi.

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