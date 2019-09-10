İsmail Saymaz açıkladı! Kasım ayında yeni parti kuruluyor

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi programında çok önemli açıklamalarda bulundu. Saymaz, Davutoğlu'nun partisinin kasım ayında kurulacağını ilk kez Halk TV'de açıkladı.İhraç süreci beklenmeden Davutoğlu ve arkadaşlarının istifa edeceklerini ve kasım ayında yeni partiyi kamuoyuna duyuracaklarını iddia eden Saymaz, yeni parti süreçlerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Babacan'ın 'AKP gömleğini' çıkarttığını ve yeni bir oluşum olacağını öne süren Saymaz, Zülfü Livaneli'yle de görüştüklerini ancak Livaneli'nin bu teklifi kabul etmediğini belirtti.Saymaz, Babacan'ın oluşumu yeni fikirlere açık olsa da Davutoğlu'nun hâlen AKP çizgisinde olduğunu da belirtti.Davutoğlu'nun ekibinin yaptırdığı bağımsız bir araştırmaya göre Davutoğlu'nun yeni partisi yüzde 9, Babacan'ın yeni partisi ise yüzde 7 civarında bir oya sahip. İsmail Saymaz ise bu oranın gerçekçi olmadığını düşündüğünü belirtti.