MAGAZİN

Ozan Güven ile Yüsra Geyik el ele görüntülendi

Oyuncu Ozan Güven Arka Sokaklar dizisiyle yıldızı parlayan Yüsra Geyik ile el ele görüntülendi. Samimi fotoğrafı ortaya çıkan oyunculardan henüz bir açıklama gelmedi.

Oyuncu Ozan Güven'in 14 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde 'Hüsnü Çoban'ın kızı 'Zeliş' olarak tanınan Yüsra Geyik ile aşk yaşadıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Aşk yaşadıkları konuşulan ikilinin ise arasında 15 yaş var.

EL ELE YAKALANDILAR

Söylemezsem Olmaz programının haberine göre; 44 yaşındaki Ozan Güven ve 29 yaşındaki Yüsra Geyik, Kadıköy'de dün sabah saatlerinde el ele bir ayakkabı mağazasına girerken objektiflere yansıdı. Haklarında aşk iddiası ortaya atılan oyuncu ikiliden henüz bir açıklama gelmedi.

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