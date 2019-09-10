Sultangazi'de hastane içindeki eski koca dehşeti kamerada

Merzuka Altunsöğüt (43) eşi Soner Göztepe'den şiddetli geçimsizlik yaşadığı için 2012 yılında ayrıldı. Eşinden ayrılan kadın, kızı Cennet Göztepe (23) ve 15 yaşındaki oğlu ile babasının evinde yaşmaya başladı. 2013 yılında açılan boşanma davası sürerken Altunsöğüt eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yakalanan Göztepe, ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz cuma günü eski eşinin evine giden eski koca burada aile fertleriyle tartışma yaşadı. Kırılan bir bardak nedeniyle yaralanan oğulları için aile hastaneye gitti. Hastanede Soner Göztepe cebinden çıkardığı bıçakla eski eşini yaraladı. Bu sırada engel olmaya çalışan 23 yaşındaki Cennet Göztepe de elinden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Yaşanan arbede sırasında Altunsöğüt ve eski eşi yere düştü. Kadın, eski eşinin elinden kurtulup yerden kalkarken, adam çevredeki vatandaşların yardımıyla ayağa kalktı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.